США, 22 декабря, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Житель американского штата Флорида, ветеран и кавалер ордена «Пурпурное сердце» Брайан Колфейдж открыл на краудфандинговом сервисе GoFundMe сбор денег на строительство стены на границе США с Мексикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

«Как и большинство американских граждан, голосовавших за президента США Дональда Трампа, мы голосовали, чтобы он сделал Америку вновь великой. Одним из главных обещаний его избирательной кампании было строительство стены… Если все 63 миллиона человек, голосовавших за Трампа, пожертвуют $80, мы можем построить стену», — заявил он.

Всего Колфейдж планирует собрать около $1 млрд. К настоящему время он уже собрал свыше $13 млн. Как указано на портале GoFundMe, такую сумму пожертвовали более 214 тыс. человек за четыре дня.

«Это будет нелегко, но это наш долг как граждан. Нужно рассказывать об этом ежедневно в социальных сетях. Мы сможем этого добиться и помочь президенту Трампу сделать Америку вновь безопасной!» — подчеркивает Колфейдж.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Палата представителей конгресса США одобрила выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Этой инициативе еще следует получить одобрение сената. Ранее американский президент Дональд Трамп отказался утверждать временный бюджет США из-за отказа конгресса выделить деньги на строительство пограничной стены.