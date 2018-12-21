Тегеран, 22 декабря, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Запуск ракет вблизи американской авианосной группы осуществили в Персидском заливе корабли ВМС Ирана. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM

Около 30 кораблей Корпуса стражей исламской революции следовали за группой кораблей ВМС США, преодолевшей Ормузский пролив 21 декабря. Помимо ракет, с одного из иранских кораблей запустили беспилотник для записи американских кораблей на видео.

Уточняется, что ударная группа ВМС США состоит из авианосца «Джон К. Стеннис» типа «Нимиц», ракетного крейсера «Мобайл Бэй», ракетных эсминцев «Декатур» и «Митчер» и атомной субмарины. Американский авианосец появился в Персидском заливе впервые с мая 2018 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения с Тегераном.