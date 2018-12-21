Лондон, 22 декабря, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Аэропорт «Гатвик» в столице Великобритании возобновил работу после налета неизвестных беспилотников, сообщает агентство Reuters.

(сс) Darren Wood Аэропорт «Гатвик»

«Полеты возобновлены. Войсковые мероприятия, проведенные в аэропорту, дали возможность вновь открыть аэродром», — заявила представитель воздушной гавани.

Как заявил глава минтранса Великобритании Крис Грэйлинг, для того, чтобы обезвредить неизвестные дроны, понадобилась некая военная технология. Отмечается, что мотивы людей, запустивших беспилотники на территорию аэропорта, пока неизвестны. Полиция версию террористической атаки не рассматривает. Однако представители правоохранительных органов заявили, что уже располагают небольшим списком подозреваемых. Подробности не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря лондонский аэропорт «Гатвик» был закрыт из-за сообщений о неизвестных беспилотниках, летавших по его территории. Около полутора суток представители правоохранительных органов пытались обезвредить дроны. Во время этой «операции» все авиарейсы были прекращены. Часть рейсов аэропорта «Гатвик» взяли на себя другие аэропорты Лондона.