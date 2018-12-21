Вашингтон, 22 декабря, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Хакеры, якобы работающие на Министерство госбезопасности КНР, атаковали сети компаний Hewlett Packard и IBM и смогли проникнуть на компьютеры их клиентов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Утверждается, что атаки были частью масштабной кампании, получившей название Cloudhopper. Эти атаки проводились с целью кражи конфиденциальных данных с компьютеров клиентов. Хакеры атаковали удаленные сервисы компаний, чтобы попасть в сети их клиентов и украсть данные, связанные с коммерческой тайной.

Источники агентства утверждают, что первые атаки Cloudhopper были обнаружены еще в 2014 году. В 2017 году представители компаний, связанных с кибербезопасностью, и госучреждения выпустили предупреждение насчет активности китайских хакеров, но не раскрыли названия пострадавших компаний.

Представители компаний IBM и HP заявили, что не располагают информацией по Cloudhopper. В своих официальных заявлениях компании подчеркнули, что краж конфиденциальных данных ими не было обнаружено. Представители ФБР и Департамента внутренней безопасности США также отказались от комментариев по данной информации.