Киншаса, 22 декабря, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Российские дипломаты приступили к опознанию тел троих пилотов, погибших при крушении самолета Ан-26 в Демократической Республике Конго. Сообщение об этом опубликовано на странице посольства РФ в ДР Конго в Instagram.

Павел Латышов ИА Красная Весна Ан-26

Отмечается, что тела российских граждан находятся в морге Киншасы. Их готовят к отправке на родину.

В российской дипмиссии выразили глубокие соболезнования родственникам погибших летчиков.

https://www.instagram.com/p/BrqVS3qFMhM/

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-26, принадлежащий конголезской компании, разбился 20 декабря в 35 км от столицы страны Киншасы. На борту находились 23 человека, включая троих пилотов — граждан РФ.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать нехватка топлива. Известно также, что самолет был произведен в Украинской ССР еще в 1984 году.