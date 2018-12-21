Нью-Йорк, США, 22 декабря, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Все основные индексы фондового рынка США просели на 1−2% к концу торгов на Уолл-стрит, 21 декабря передает агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Индекс Dow Jones упал на 271,91 пункта (1,19%), до 22 587,69 пункта, индекс S&P 500 упал на 34,61 пункта (1,40%), до 2432,81 пункта, индекс Nasdaq упал на 154,57 пункта (2,37%), до 6373,84 пункта.

Dow Jones находится на минимальном уровне с октября 2017 года, Nasdaq — с сентября 2017 года, S&P 500 — с августа 2017 года.

Читайте также: Уолл-стрит: Nasdaq растет, Dow Jones — без изменений