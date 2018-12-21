Дамаск, 21 декабря, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Незаконные вооруженные формирования, остающиеся в Идлибской зоне деэскалации, продолжают обстрелы, нарушая режим прекращения огня, сообщил 21 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

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По информации Центра, в результате обстрела, устроенного боевиками, в населенном пункте Масасна провинции Латакия были ранены трое сирийских военнослужащих.

Напомним, днем ранее в этом же поселении при обстреле были убиты и ранены 11 сирийских военных.

Кроме того, за истекшие сутки незаконные вооруженные формирования обстреляли девять населенных пунктов в провинции Латакия, восемь поселений в провинции Хама и три района города Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению Идлибской зоны от боевиков была отменена по просьбе президента Турции, предложившего более мягкий вариант решения проблемы Идлиба.