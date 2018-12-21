Вашингтон, 21 декабря, 2018, 23:37 — ИА Регнум. Телеканал CNBC утверждает, что Россия провела очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». Телеканал ссылается на источники.

Militaryarms.ru Новейшая российская крылатая ракета 3М22 «Циркон»

По данным CNBC, это уже пятое испытание российский гиперзвуковой ракеты «Циркон» с 2015 года. Последнее испытание состоялось 10 декабря. Оно прошло успешно, и ракета развила максимальную скорость, которая превышает скорость звука в восемь раз — это около двух миль в секунду.

Отмечается, что ракета хоть и считается ракетой морского базирования, на самом деле совершенно спокойно может использоваться на суше.

«Русские смогли добиться устойчивого полета ракеты, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия», — рассказал источник.

По данным другого источника, серийное производство ракет «Циркон» начнется в 2021 году, на вооружение она поступит в 2022 году. Разрабатывает ракеты предприятие «НПО машиностроения».

CNBC особо отмечает, что у США нет ничего, чтобы можно было противопоставить этой новой российской ракете.