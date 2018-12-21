Киев, 22 декабря, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула новую версию убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Александр Комаров ИА REGNUM

Согласно сообщению, СБУ предположило, что Гандзюк могли убить из-за ее борьбы против незаконной вырубки лесов в Херсонской области. Советница могла разоблачить преступные схемы местных чиновников, которые ей позже отомстили.

В СБУ также отметили, что на территории ряда районов Херсонской области осуществлялась незаконная вырубка лесов, замаскированная под санитарную рубку поврежденных деревьев.

Напомним, на Гандзюк напали летом 2018 года: ее облили кислотой. В ноябре женщина скончалась. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также заявлял, что следствие уже установило всех заказчиков и организаторов убийства.