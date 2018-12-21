Киев, 22 декабря, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Вопросы совместного пограничного контроля обсудили президент Украины ПетрПорошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип во время телефонного разговора, сообщает 21 декабря УНИАН.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

Согласно сообщению, стороны обсудили усиление сотрудничества на таких направлениях, как пограничный и таможенный контроль на отдельных контрольных пунктах пропуска (КПП) на украинско-молдавской границе.

Напомним, одна из целей сотрудничества Украины и Молдавии — полная блокада Приднестровья, поскольку её граница полностью проходит по границам этих двух стран. Также введение военного положения на Украине в областях, граничащих с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), сильно озаботило республику. Гражданам ПМР было рекомендовано соблюдать осторожность при поездках на Украину.