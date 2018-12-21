Киев, 21 декабря, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Уровень доверия населения к Верховной раде составляет 4%, заявил депутат украинского парламента, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнт» Юрий Бойко, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

По его словам, в 2018 году Верховная рада приняла 143 закона и 223 постановления, из которых большинство — «макулатура», имеющая второстепенное значение. Бойко отметил, что парламент принял единственный закон, дающий какой-то шанс на мирное урегулирование конфликта в Донбассе — закон об особом статусе ДНР и ЛНР.

Закон о реинтеграции Донбасса и введение военного положение, по мнению депутата, являются провальными.

Напомним, Верховная рада лидирует среди всех стран в ЕС по количеству законодательного «спама».

Отметим, что киевский режим совершенно не стремится к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а наоборот, проявляет агрессию и повышает градус напряженности конфликта.