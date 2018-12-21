Анкара, 21 декабря, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Отсрочка начала военной операции в Сирии вызвана желанием избежать «дружественного огня» уходящих с сирийской территории военных контингентов США, заявил 21 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу эфире телеканала TRT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контакт

«После заявления США о выводе войск из Сирии, мы отстрочили нашу операцию, чтобы избежать дружественного огня», — сказал Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил подождать с началом военной операции в Сирии после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом. Напомним, с 17 декабря турецкий президент неоднократно заявлял о полной готовности Вооруженных сил Турции к военной операции восточнее реки Евфрат против отрядов сирийских курдов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приказал полностью вывести войска США из Сирии.