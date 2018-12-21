Цюрих, Швейцария, 21 декабря, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Зрителями матчей чемпионата мира по футболу 2018 года стали рекордные 3,57 млрд человек, что составляет более половины всего населения планеты. Об этом сообщила 21 декабря пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

Отмечается, что телевизионные трансляции с ЧМ-2018 у себя дома смотрели 3,262 млрд человек. Остальные наблюдали за матчами в барах, ресторанах и других общественных местах.

Аудитория финального матча между сборными Франции и Хорватии составила 1,12 млрд человек.

«Эти цифры действительно подтверждают заявления о том, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории Кубка мира», — прокомментировал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флоч.

Напомним, ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России.