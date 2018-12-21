Москва, 21 декабря, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Компании «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 предупредили своих клиентов о повышении стоимости услуг мобильной связи с 1 января 2019 года. Компании разослали своим клиентам СМС-сообщения с информацией о повышении стоимости услуг связи.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Мобильная связь

Компания «Вымелком» (бренд «Билайн») сообщила клиентам, что все тарифы и услуги с 1 января 2019 года подорожают с коэффициентом 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся. В «Вымпелкоме» пояснили, что компания просто выполняет обязательство по исполнению федерального закона ФЗ-303 по изменению ставки НДС.

Компания «МегаФон» разослала СМС-сообщения абонентам с информацией о том, что с 1 января 2019 года ставка НДС изменится с 18% до 20%. оператор обещает обновить цены 9 января.

В Tele2 абонентам с прискорбием сообщили, что оператор не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике и поэтому компания «иногда вынуждена» пересматривать стоимость услуг. Изменения в некоторых тарифах произойдут 1 января.