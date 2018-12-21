Вашингтон, 21 декабря, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Группировка боевых кораблей, возглавляемая атомным авианосцем USS John C. Stennis, вошла в акваторию Персидского залива, сообщает 21 декабря агентство Associated Press.

Official U.S. Navy Page Авианосец ВМС США John C. Stennis

Агентство утверждает, что группу сопровождали иранские корабли Корпуса стражей исламской революции, поднявшие в небо беспилотник и произведшие «тестовые запуски ракет».

По предварительным данным, авианосная группа останется в Персидском заливе на два месяца. Кроме того, ряд американских СМИ уже сообщил, что таким образом США демонстрируют Ирану свою силу.

Стоит отметить, что таких шагов США не предпринимали с сентября 2001 года, когда после терактов 11 сентября начали целый ряд военных операций в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США продолжает оказывать политическое и санкционное давление на Иран, обвиняя Тегеран в нарушениях обязательств по нераспространению ядерного оружия и требуя прекратить разработку баллистических ракет.