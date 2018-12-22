Екатеринбург, 22 декабря, 2018, 07:58 — ИА Регнум. В Свердловской области в 2019 году предстоит плановая работа по усовершенствованию областного законодательства, однако уже сейчас можно выделить ряд приоритетных направлений. Об этом заявили первые лица свердловского Законодательного собрания на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Законодательное Собрание Свердловской области

Глава комитета по социальной политике Вячеслав Погудин затронул тему инвалидов:

«Безусловно, это поддержка, защита прав, реализация прав людей с инвалидностью. Во многих направлениях здесь мы в начале пути. Защита трудовых прав, тех человеческих прав, которые позволят человеку с инвалидностью жить полноценной жизнью. Ряд решений уже помогли изменить ситуацию к лучшему, но это еще очень большая задача, и придется принимать ещё много мер» — заявил депутат.

А глава Заксобрания Людмила Бабушкина призвала обратить внимание на медицину:

«Несмотря на ощутимые положительные изменения в области здравоохранения, там есть серьезные проблемы. Они отмечаются в сфере первичной поликлинической помощи. Есть много путей решения проблемы. Один из вопросов, которые мы должны рассмотреть — изменение тарифов» — отметила спикер.

Кроме того, в будущем году предстоит продолжить защищать местных сельхозпроизводителей, а также продолжить внедрять «цифровую экономику» — например, на уровне градостроения. «Будем развивать законодательство в этом направлении», — пообещала Бабушкина.

Напомним, 22 декабря 2018 года глава комитета по региональной политике свердловского Законодательного собрания Михаил Ершов назвал пять самых важных законов, принятых в области за 2018 год. Среди них — закон о букве «Ё», согласно которому эта буква официально возвращена в названия более 50 территорий региона.