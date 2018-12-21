Киев, 21 декабря, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook отреагировал на решение Европейского совета об очередном продлении санкций в отношении России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

«Символично, что в канун Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических секторальных санкций против России за агрессию на Донбассе», — написал Порошенко на украинском и английском языках.

Он добавил, что после встреч в Брюсселе на полях Европейского совета на минувшей неделе «верил, что проукраинское единство в ЕС остается непоколебимым».

«Однако, настоящая битва ещё впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательного году, а именно попытке реванша на Украине и создания Европы альтернативных ценностей», — отметил президент Украины.

В связи с этим он призвал «укреплять единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Европейский союз продлил экономические санкции в отношении России ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2019 года.

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