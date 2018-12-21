Москва, 21 декабря, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Россельхознадзор принял решение о снятии ранее введённых ограничений на поставки в Россию продукции белорусского предприятия ОАО «Пружанский молочный комбинат». Об этом сообщает 21 декабря пресс-служба ведомства.

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Как уточняется, данное решение принято с учётом полученных от белорусской стороны материалов о проведении расследования и принятых мерах об устранении выявленных нарушений, а также гарантий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии о соответствии условий производства и реализации продукции.

«Пружанский молочный комбинат» сможет возобновить поставки в России с 24 декабря, при этом ввоз продукции предприятия будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля.

Как передавало ИА REGNUM, ограничения на ввоз продукции «Пружанского молочного комбината» были введены Россельхознадзором в мае 2018 года в связи с повторным нарушением ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. В частности, в сыре производства данного предприятия был выявлен противогрибковый препарат натамицин.