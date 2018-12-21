Киншаса, 21 декабря, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ан-26, разбившегося в Демократической Республике Конго. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в ДРК Алексея Сентебова.

Igor Bubin Самолет Ан-26

Напомним, ещё вечером 20 декабря самолет Ан-26 одной из местных фирм перестал выходить на связь с диспетчерами. Позднее выяснилось, что самолет упал в нескольких десятках километров от конголезской столицы Киншаса.

На борту самолета находился экипаж из трёх российских граждан. Все они, к сожалению, погибли, сообщил посол Сентебов. Всего на борту самолета находились 23 человека.

Известно, что самолет перевозил оборудование, необходимое для проведения запланированных на 30 декабря президентских, парламентских и местных выборов в ДРК.

По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать нехватка топлива — при столкновении с землей взрыва и пожара не было. Местные СМИ отмечают, что данный самолет украинского производства (произведен в Украинской ССР в 1984 году) был уже в крайне изношенном состоянии, кроме того, такие грузовые самолеты обычно заправляют минимальным количеством топлива, чтобы взять побольше груза.

В районе крушения шел сильный ливень. Само по себе это не могло стать причиной крушения, однако ливень мог заставить экипаж отклониться от курса, и в этот момент могло кончиться топливо.