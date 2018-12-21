Барселона, Испания, 21 декабря, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Свыше 60 человек пострадали и были травмированы в результате беспорядков и столкновений с полицией в Барселоне, сообщает 21 декабря местная служба скорой медицинской помощи на своей странице в Twitter.

Nathan Keirn Протест

По данным барселонских медиков, за помощью к ним обратилось 62 человека, из которых 35 являются сотрудниками правоохранительных органов Каталонии. Причиной обращения подавляющего большинства пострадавших стали ушибы. Опасности для их жизни нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Барселоне прошли акции протеста и столкновения с полицией. Причиной беспорядков и протестов стало заседание правительства Испании, проведенное в столице Каталонии и воспринятое сторонниками каталонской независимости как провокация и вызов.