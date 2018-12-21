Киев, 21 декабря, 2018, 22:23 — ИА Регнум. Британские военнослужащие прибудут на Украину в январе 2019 года, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 21 декабря УНИАН.

Royal Navy Британские солдаты

По его словам, военнослужащие ВМС Великобритании прибудут на Украину для того, чтобы обучать украинских морских пехотинцев. Также британские военные определят, какая материально-техническая помощь понадобится ВМС Украины.

Полторак добавил, что Великобритания и Украина договорились создать «Офис друзей Украины», который будет координировать предоставление иностранной помощи украинским военнослужащим.

Напомним, антироссийская риторика Украины активно поддерживается ее западными «партнерами», особенно Великобританией, США и Канадой. Эти страны предоставляют Киеву всевозможную военную поддержку и подталкивают Украину ко все новым конфликтам с Россией.