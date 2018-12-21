Берлин, 21 декабря, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Работа аэропортов Германии возвращена в нормальный режим — террористическая угроза, объявленная ранее, отменена, 21 декабря передает агентство Associated Press.

Skitterphoto В аэропорту

Согласно заявлению властей, расследование полиции не выявило никаких признаков возможной атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря власти Германии объявили о террористической угрозе в 14 аэропортах на территории страны.

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