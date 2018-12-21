Москва, 21 декабря, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Жители Москвы и Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе приложений для заказа такси «Яндекс.Такси», Gett, Uber и «Ситимобил». Сообщения о проблемах стали появляться в социальных сетях вечером 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

В пресс-службе объединённой компании «Яндекс.Такси» и Uber подтвердили порталу VC.ru, что некоторые пользователи могли испытывать трудности при заказе такси по техническим причинам. В колл-центре «Яндекс.Такси» при этом сообщили о ведущихся профилактических работах по улучшению приложения.

Сервис Gett, как передаёт РБК, сообщил в Twitter, что в настоящее время наблюдается «огромное количество заказов и большая загрузка». При этом в компании отметили, что на данный момент работа приложения восстановлена.

Представитель «Ситимобил» Георгий Лобушкин сообщил журналистам, что в компании видели жалобы на работу сервиса в социальных сетях, однако подтвердить эту информацию не могут. По его словам, несмотря на возросшие нагрузки, сервис «пока работает».

В целом, по заявлениям представителей компаний, в предновогоднее время традиционно наблюдаются повышенные нагрузки на IT-системы.