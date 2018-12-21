Минск, 21 декабря, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении своего кандидата, Станислава Зася, на должность генерального секретаря организации.

president.gov.by Александр Лукашенко (справа) и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась (архив)

Согласно официальному сообщению, Лукашенко сегодня принял Зася, который в настоящее время занимает должность государственного секретаря Совета безопасности Беларуси, и подчеркнул: «Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего не хочу плохого сказать о них) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации».

Как сообщалось ранее, Станислав Зась провел встречи по вопросу своего назначения на должность генсека ОДКБ с главами всех государств-членов организации, за исключением Армении. Кандидат Минска утверждает, что во всех этих странах: России, Киргизии, Казахстане и Таджикистане — он получил поддержку.

Сроки подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении нового генереального секретаря не определены, этот документ должны подписать все главы стран-членов организации, заявил РИА Новости пресс-секретарь секретариата ОДКБ Владимир Зайнетдинов.