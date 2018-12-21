Лиссабон, 21 декабря, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Акция протеста «желтых жилетов» прошла в столице Португалии, 21 декабря передает агентство Reuters.

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Около 100 демонстрантов вышли на демонстрацию в центре Лиссабона, попытались перекрыть автомобильное движение и вступили в столкновения с полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, французский протест «желтых жилетов» ранее уже был поддержан протестующими в Бельгии.

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