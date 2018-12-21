Пекин, 21 декабря, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Всю вторую половину текущей недели в Пекине проходило Центральное совещание по экономической работе, в работе которого принимали участие китайские партийно-государственные лидеры, сообщает 21 декабря Синьхуа.

English.gov.cn Председатель КНР Си Цзиньпин

В ходе совещания был намечен круг мер, который позволит экономике страны успешно развиваться в 2019 году, который признан ключевым для достижения цели построения общества среднего достатка к 2020 году.

В своем выступлении генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин подвел экономические итоги текущего года и, оценив сложившуюся ситуацию, дал рекомендации и указания к работе в наступающем, 2019 году.