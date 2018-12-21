Москва, 21 декабря, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» отправилась из Кубинки в Королевство Бахрейн для выступления на международном авиасалоне BIAS-2018, сообщает 21 декабря Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

А.В. Колесников ИА Красная Весна Русские Витязи

Экипажи группы «Русские Витязи» будут выступать ежедневно в составе звена их четырех новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Перед вылетом в Бахрейн летчики авиагруппы отработали программу выступлений, составленную из фигур одиночного, парного и группового высшего пилотажа.

Уточняется, что перелет к месту проведения авиасалона BIAS-2018 будет осуществлен с двумя промежуточными посадками.