Брюссель, 21 декабря, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Европейский союз продлевает экономические санкции в отношении России ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2019 года. Соответствующее решение обнародовала 21 декабря пресс-служба Европейского совета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Как уточняется, речь идёт о санкциях, нацеленных против российских финансового, энергетического и оборонного секторов, а также запрещающих экспорт в Россию товаров двойного назначения.

«Эти санкции были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине, и усилены в сентябре 2014 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Евросовета напомнили, что в дополнение к этому до 15 марта 2019 года продолжают действовать индивидуальные санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживания активов в отношении 164 человек и 44 организаций.

Кроме этого, до 23 июня 2019 года действуют ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя.

«Продолжительность санкций была связана с полным выполнением Минских соглашений. Поскольку этого не произошло, санкции остаются в силе», — заявляют в Брюсселе.

Напомним, 30 ноября председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС «единогласно постановили продлить антироссийские экономические санкции из-за нулевого прогресса в реализации Минских соглашений».

14 декабря канцлер ФРГ Ангела Мерель заявила, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе пришли к заключению, что на сегодняшний день «нет никаких условий для того, чтобы отменить или ослабить санкционный режим».