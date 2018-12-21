Санкт-Петербург, 21 декабря, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Проблема с квартирами обманутых дольщиков должна быть решена в Петербурге за два года. Такое поручение дал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов после встречи с активисткой Аллой Андреевой, которая 20 декабря пришла на пресс-конференцию Владимира Путина и привлекла его внимание к этой проблеме.

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Путин пообещал Андреевой, что Беглов встретится с ней. Активистку пригласили в Смольный 21 декабря, но, увидев зал, полный чиновников, собравшихся на совещание, она покинула помещение, заявив, что согласна только на личную встречу с главой города.

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В итоге Беглов все же поговорил с ней за закрытыми дверями. Как сообщают в Смольном, на встрече обсуждались вопросы, стоящие перед строительным комплексом города, перед регулирующими структурами и органами власти разного уровня по комплексному решению проблем дольщиков.

Особый акцент Александр Беглов сделал на создании таких механизмов контроля, которые соответствуют новому федеральному закону «О долевом строительстве» и сделают впредь невозможными обман участников долевого строительства.

Заметим, Андреева на пресс-конференции заявила Путину, что вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и бывший федеральный инспектор по Петербурге Виктор Миненко вводят в строй дома только «на бумаге», для красивой статистики.

Албин счел это очередным витком «черного пиара» в отношении себя, который он наблюдает в течение последних недель, публично отказался работать с Андреевой, чью деятельность назвал «самопиаром», а также напомнил, что свою квартиру она получила еще в 2017 году. Албин также заявил о готовности уйти в отставку «за несговорчивость».

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Александр Беглов призвал не политизировать проблему обманутых дольщиков. «Необходимо следовать конструктивному, вдумчивому решению проблемы, исключая политизацию и спекуляции в интересах отдельных лиц и структур», — отметил Беглов в ходе встречи с Аллой Андреевой.

Он отметил, что городские власти, участники строительного рынка и потребители имеют общие задачи по развитию строительного сектора экономики города и улучшения качества жизни граждан.

Добавим, к 20 декабря 2018 года в реестр пострадавших участников долевого строительства в Петербурге включено 1 тыс. 199 человек. «Проблемными» объектами, включенными в соответствующую «дорожную карту», к началу 2018 года в Петербурге считались 39 жилых домов на 12,5 тысяч квартир. За год из этого списка введены в эксплуатацию 8 домов, завершается строительство еще 8 многоквартирных домов.

В третьем квартале 2019 года чиновники надеются ввести в строй еще 9 тыс. 511 квартир в проблемных домах. Строители обещали Смольному сдать дома во втором квартале следующего года.

«Это очень важно для того, чтобы дети с 1 сентября могли пойти в школы и в детские сады», — подчеркнул Беглов. Врио губернатора поручил комитету по строительству Санкт-Петербурга до конца 2020 года обеспечить ввод всех домов с квартирами дольщиков, признанных пострадавшими.