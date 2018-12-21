Киев, 21 декабря, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Украинские политики, которые в рамках избирательной кампании обещают украинцам в два-четыре раза снизить цены на газ, откровенно обманывают население. Об этом 21 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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«Сейчас у нас де-факто начало избирательной кампании. На билбордах по всей стране имеем сладкие обещания от одного политика о снижении цены на газ в два раза, другой политик обещает снизить цены на газ в четыре раза. Я жду, кто следующий на билбордах пообещает бесплатно газ для украинцев… Я призываю украинцев воспринимать эти обещания как откровенный предвыборный обман… Снижение может произойти на несколько процентов, но не в разы», — считает Новак.

Он сообщил, что правительство Украины хочет лишить субсидий 3,5 млн украинских семей.

«Пока сложно говорить каким будет сам механизм монетизации субсидий и принципы определения украинских семей, которые смогут получать право на субсидию. Пока слышим чисто политические пиар-заявления, которые должны продемонстрировать, что власть якобы беспокоится об украинцах. Но конкретные механизмы пока еще не известны. В прошлом отопительном сезоне у нас было 6,5 млн семей которые получали субсидии в разных размерах. Если правительство планирует иметь таких семей 3 млн, это значит двукратное уменьшение семей, которые будут иметь субсидии. Звучали заявления, что монетизация будет вводиться постепенно, она будет частичной, не на всю сумму субсидии», — сказал Новак.

По его словам, правительство Украины переносит на граждан страны всю нагрузку за высокие цены на газ.

«В бюджете на этот год на субсидии выделено 71 млрд грн (2,575 млрд долл.), а в недавно принятом бюджете на следующий год — 55 млрд грн. (1,994 млрд долл.)… Это говорит о том, что правительство планирует существенно снизить количество украинских семей, которые будут иметь право на субсидию. Фактически правительство расписалось в том, что главная нагрузка на резкое повышение тарифов на энергоресурсы и соответственно жилищно-коммунальные услуги переносится на граждан Украины», — подытожил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в интервью агентству Reuters премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не отменит повышение цен на газ, которое произошло с 1 ноября 2018 года. Премьер отметил, что не будет прислушиваться к требованиям Рады и населения отменить рост цен на газ.

«Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать», — сказал Гройсман.

Напомним, в октябре премьер Гройсман заявил о повышении цены на газ для населения на 23,5% (до 307 долл за 1 тыс кубометров) с 1 ноября.