Подольск, Московская область, 21 декабря, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Подольскому электромеханическому заводу исполнилось 100 лет — вот уже век ПЭМЗ является единственным в России предприятием, на котором выпускаются уникальные электрогидравлические агрегаты. Данное предприятие находится в числе известнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подольский электромеханический завод

Дарья Антонова ИА REGNUM Зенитная артиллерийская установка ЗУ-23/30М1

Выпускаемая на заводе гидравлика определяет эффективность российских боевых кораблей и субмарин. Кроме того, без электрогидравлических агрегаторов не могут выполнять свои задачи ракетные комплексы «Ярс», «Тополь», «Искандер», реактивная система залпового огня «Ураган» и ряд средств ПВО, в частности «Бук-М2», «С-300В», «Панцирь-С1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мобильная артиллерийская установка «САМУМ»

Подольский электромеханический завод ведёт свою историю с 1918 года. Во время Великой Отечественной войны он помогал обеспечивать советскую армию оружием, необходимым для борьбы с врагами.

«Сейчас в истории завода открыта новая страница. Коллектив предприятия продолжает работать над созданием новых видов военной техники. Во время ежегодных парадов 9 мая в каждом образце техники, проходящей по Красной площади, имеются системы управления, созданные руками рабочих и инженеров ПЭМЗ», — сообщили в пресс-службе завода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зенитные артиллерийские установки ЗУ-23/30М1

Предприятие также является единственным поставщиком модернизированной зенитной артиллерийской установки ЗУ-23/30М1.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Подольского электромеханического завода специального машиностроения в июне 2018 года была представлена мобильная артиллерийская установка «САМУМ». Это не только название проекта, но и аббревиатура, точно выражающая замысел разработчиков данной боевой машины — Сверхмобильная Артиллерийская Многоцелевая Установка Модернизированная.

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