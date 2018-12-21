Вашингтон, 21 декабря, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Руководство США отказалось от принципов, благодаря которым страна была «более безопасной», считает бывший вице-президент США Джо Байден. На своей странице в твиттере Байден пишет:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«У меня были разногласия с секретарем Мэттисом, но мы разделяли одно мнение — давнее мнение и демократов, и республиканцев в этой стране — что уважение к нашим союзникам и приверженность самым важным и эффективным альянсам в истории сделали Америку более безопасной. Ясно, что нынешняя администрация отказалась от этих основных американских верований. Присутствия секретаря Мэттиса и его разумного голоса будет не хватать в Пентагоне».

Как сообщало ИА REGNUM, в открытом обращении к Дональду Трампу Джеймс Мэттис объяснил причину своей отставки разногласием с президентом по ключевым стратегическим вопросам.