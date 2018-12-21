Токио, 21 декабря, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ принял рекордный военный бюджет на 2019 год, 21 декабря передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

План бюджетных расходов на оборону был увеличен правительством Японии на 1,3% по сравнению с 2018 годом. По плану правительства, расходы на оборону в 2019 году составят 5,26 трлн иен ($47 млрд). За 2019−2023 годы — 27,50 трлн иен ($250 млрд).

Решение правительства об увеличении военных расходов должно быть поддержано парламентом Японии.

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