Санкт-Петербург, 21 декабря, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт Петербурга Александр Беглов в эти минуты общается в Смольном с активистом движения обманутых дольщиков Аллой Андреевой. Об этом сообщил в своем Instagram пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов, разместив фотографию собеседников.

Instagram.com/kibitov/ Александр Беглов и Алла Андреева (цитата Instagram А.Кибитова)

Ранее Андреева покинула совещание, на которое пригласили чиновников, отвечающих за решение проблем дольщиков, активистов групп участников долевого строительства, а также представителей строительной отрасли города.

По данным СМИ, Андреева объяснила, что ей неприятно находиться с некоторыми приглашенными в одном помещении, и ушла из зала.

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Напомним, после того как проблема петербургских дольщиков прозвучала из уст Андреевой 20 декабря на пресс-конференции президента Владимира Путина, Беглов пригласил женщину в Смольный для беседы, поручив подчиненным подготовить материалы по ситуации с дольщиками.

В то же время курирующий эту тему в Смольном вице-губернатор Игорь Албин обвинил Андрееву во лжи президенту и отказался как-либо общаться с активисткой. Однако выразил готовность продолжить решение проблемы дольщиков. При этом Албин заявил, что готов к отставке.