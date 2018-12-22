Минск, 22 декабря, 2018, 13:18 — ИА Регнум. «Как хорошо быть генералом», пелось в одной песне — но, если стал, постарайся сделать так, чтобы твою часть не расформировали. Не по этой ли логике действует Александр Лукашенко, призывая как можно прочнее защитить результаты развала СССР? Что предлагает Лукашенко в качестве панацеи, которая обеспечит миру мир, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

СССР

14 декабря Лукашенко заявил российским СМИ, что для спасения от гонки вооружения и для избежания завтрашней войны необходимо срочно провести «Хельсинки-2». Хельсинские международные соглашения в свое время провозгласили нерушимость границ, образовавшихся по результатам Второй мировой войны; цену этим соглашениям мир увидел, когда под аплодисменты «мировой общественности» разрушались с чудовищными жертвами СССР и Югославия, а на их месте образовывались новые государства в границах, не имеющих отношения к Хельсинским соглашениям.

Тем не менее Лукашенко, говоря о «Хельсинки-2», предполагает, что существует такая форма соглашения, которая, вероятно, зафиксирует раз и навсегда наличие вотчин новых князьков в виде как минимум постсоветских республик. Будут ли говорить на эту тему Лукашенко с Владимиром Путиным на встрече, запланированной на 25 декабря?

Читайте статью Лукашенко: «спасение мира» в спасении Белоруссии на месте мёртвого СССР и другие публикации Серея Артёменко о белорусской политике.