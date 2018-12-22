Киев, 22 декабря, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Судя по некоторым особенностям происходящей на Украине предвыборной гонке за президентское кресло, эта страна — немножечко Европа. О том, сможет ли молодой для политика украинский комик Владимир Зеленский повторить блистательный финт своих европейских коллег в борьбе за высочайшее кресло Украины, рассуждает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Владимир Зеленский на афише фильма Марюса Вайсберга «8 новых свиданий»

На фоне глубокого отвращения населения к привычным лицам украинской политики, у кандидата Зеленского, обладающего и собственной политической партией, и высокой узнаваемостью, существуют, похоже, неплохие шансы. Измерение антирейтинга, то есть процента тех, кто никогда бы не проголосовал за того или иного кандидата, показывает любопытную картину — у Зеленского этот показатель равен 4,5%, в то время как у действующего президента — 43,7%, а у Юлии Тимошенко — 22,3%. Зеленский на таком фоне выглядит неплохо, особенно с учетом того, что Киевский международный институт социологии уже в апреле 2018-го намерил Зеленскому 10,8% определившихся со своим выбором избирателей.

Кстати, европейский комик Беппе Грилло вывел свое «Движение пяти звезд» в авангард итальянской политики. Может быть, и Зеленский, который зарегистрировал партию «Слуга народа» и агрессивно продвигает ее, тоже способен на такой трюк? Какие трюки применяет Зеленский сейчас и кто стоит за его спиной?

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