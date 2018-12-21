Тбилиси, 21 декабря, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В 2018 году МВД Грузии удалось повысить зарплаты сотрудникам полиции, и этот процесс продолжится и в будущем, 2019 году, заявил министр внутренних дел Георгий Гахария, выступая с отчетом в парламенте 21 декабря.

jb Грузинская полиция

По его информации, в планах МВД расширение социального портфеля и социального обеспечения для полицейских и других сотрудников министерства и включение в него новых компонентов.

«Мы будем развивать более важные компоненты социального обеспечения, начиная от квартиростроения и кончая медицинским обслуживанием, продолжая образованием. В этом направлении МВД будет мобилизовывать все ресурсы, чтобы у этих людей было более правильное и прогнозируемое представление о своем будущем в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Гахария.

По его мнению, развитие компонента соцобеспечения особенно важно для молодежи, которая только начала или собирается начать работу в системе МВД.