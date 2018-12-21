Тбилиси, 21 декабря, 2018, 17:08 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

За прошедший год все МВД Грузии провело значительные изменения в инфраструктуре изоляторов временного размещения, и сегодня не осталось ни одного изолятора, где не были бы установлены видеокамеры. Об этом заявил министр внутренних дел Георгий Гахария, выступая в парламенте с отчетом о проделанной за прошедший год работе.

По словам министра, они никогда не отказывался от явки в парламент и дискуссий с депутатами, не избегал острых вопросов, и сейчас пришел, чтобы ответить на все возникшие за истекший период вопросы.

«Ровно год назад именно здесь, перед вами я взял на себя определенные обязательства, и сегодня хочу отчитаться об их выполнении», — заявил Гахария. Частью проведенных реформ он назвал и улучшение состояния изоляторов временного размещения.

По информации министра, сегодня записи видеокамер в изоляторах хранятся уже не 24 часа, а 120 часов. Частично решена проблема медицинского обслуживания содержащихся в изоляторах лиц. Если раньше подобным обслуживанием были обеспечены 7 заведений, сегодня их число возросло до 14, а в конце 2019 года медицинским обслуживанием будут обеспечены все 29 изоляторов, пообещал Гахария.

В будущем году МВД начнет строительство нового СИЗО в Тбилиси, который будет рассчитан на 200 человек.