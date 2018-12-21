Вашингтон, 21 декабря, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Проект пограничной стены затратен, но является жизненно необходимым для США, убежден конгрессмен от штата Арканзас Френч Хилл. В своем твиттере конгрессмен поясняет:

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

«Безопасность жителей Арканзаса и всей Америки — превыше всего. Я посетил юго-западную границу четыре раза и могу лично засвидетельствовать необходимость в адекватной пограничной безопасности, включая большую протяженность непосредственно пограничного барьера, усиленные технологии и персонал. Мы обязаны американцам обезопасить наши границы так же, как мы стремимся обезопасить собственные семьи. Хранить границы под защитой жизненно важно для удержания от нелегального проникновения в нашу страну террористов и наркокартелей.

Вот почему я поддержал предложение, которое включает финансирование этой необходимости и 5 млрд долларов на оплату мер по охране границы США».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил конгрессменов из Республиканской партии США за поддержку в палате представителей американского конгресса, в результате чего было одобрено выделение более $5 млрд на возведение стены на границе с Мексикой.