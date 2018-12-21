Ярославль, 21 декабря, 2018, 16:28 — ИА Регнум. В поселке Красные Ткачи годах будет построен современный спортивный комплекс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Pixabay.com Спортивный зал

Район стал одним из участников регионального проекта «Спорт — норма жизни», разработанного в рамках национального проекта «Демография». Построить спорткомплекс планируют в в 2020—2021 годах. Он нужен как району в целом, так и поселку Красные Ткачи.

Развиваются одиночные и командные виды спорта, молодежь участвует в соревнованиях различных уровней и приносят достойные результаты для своей малой родины. Ребятам необходимы комплексы, которые позволили бы развиваться в спортивном направлении, где каждый житель смог бы поддерживать здоровый образ жизни», — сообщили в администрации Ярославского муниципального района.

Всего в регионе в рамках проекта планируется построить и реконструировать 3 спорткомплекса. Еще по одному объекту появится в Ярославле и Рыбинске.

Наша задача — к 2024 году увеличить долю жителей, систематически занимающихся спортом, с 38 до 55 процентов. Надеюсь, что не только власть, но и клубы вместе со спортивной общественностью выступят локомотивами популяризации физической активности и привлечения молодежи в спорт, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Также в области будут построены 16 новых спортивных площадок.