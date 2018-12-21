Курск, 21 декабря, 2018, 16:23 — ИА Регнум. В Курске с 1 января 2019 года не повысят плату за содержание жилого помещения. Проект, предложенный комитетом Курского городского собрания по градостроительству и развитию городского хозяйства, депутаты должны были рассмотреть на заседании 20 декабря. Однако, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, этот вопрос не был озвучен в повестке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

Для жителей малоэтажных многоквартирных домов, оснащённых всеми видами инженерного оборудования, плату собирались поднять до 12,19 руб. за квадратный метр, для домов выше пяти этажей — до 15,62 руб. за квадратный метр. Авторы инициативы объяснили её необходимость изменением состав работ, включаемых в этот пункт платы. Сбор и вывоз мусора предложили исключить из состава платы за содержание жилого помещения, но вместо неё включить организацию и содержание мест накопления бытовых отходов и опасных отходов, а также откачку и вывоз содержимого дворовых туалетов в частных домах.

По данным портала 46tv, против обсуждения высказался депутат от ЛДПР Алексей Томанов, назвав повышение «антинародным». Также ранее появлялась информация, что инициативу горсобрания не одобрил и временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт. Кого именно должны поблагодарить куряне — неизвестно, однако вопрос с повестки заседания сняли.