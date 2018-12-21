Москва, 21 декабря, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Сейчас мировая экономика находится вблизи пика очередного экономического цикла и в течении 2019 года может перейти к замедлению, что негативно отразится на нефтяных ценах, которые из-за высокой спекулятивной составляющей в какой-то момент могут опуститься ниже $50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

При реализации данного сценария курс российской валюты, в течении 2019 года будет колебаться в диапазоне 65−70, с возможным выходом к отметке 75 по отношению к американскому доллару.

«Снятие уличных табло с курсом валют — это, на мой взгляд, не борьба с теневым бизнесом, а своего рода предлог. Основной же мотив властей — убрать раздражитель в виде слабеющего курса рубля по отношению к доллару и евро на фоне оптимистичных заявлений об успехах российской экономики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом, по данным МВФ, объемы расчетов в долларах в мире чуть-чуть снизились. При этом роль рубля как резервной валюты возрастает. Прежде всего, между странами ЕврАзЭС.

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