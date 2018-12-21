Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 декабря, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Место строительства нового мусорного полигона «Ростов» в Ярославской области еще не определено. Об этом в ответ на обращение жителей Переславского района сообщил департамент охраны окружающей среды Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вашутинское озеро

Жители обеспокоены планами властей по возведению полигона, которые обозначены в территориальной схеме обращения с отходами, утвержденной 14 декабря 2018 года. Согласно координатам, перспективный полигон планируют построить у деревни Кулаково. Это место соседствует как минимум с одним памятником природы. Это озеро Вашутинское и прилегающий к нему участок леса. Об этом факте жители сообщили в своем обращении.

Чиновники успокаивают жителей: в схеме указана «условная точка, координаты которой являются примерными и обозначены с аналитической целью определения предполагаемых логистических потоков обращения с ТКО». Иными словами, точное местоположение участка для размещения полигона не определено.

В ответе департамента содержится информация о том, что при проектировании полигона будет в обязательном порядке обеспечено соблюдение требований санитарного и природоохранного законодательства, границы особо охраняемых природных территорий.

Строительство нового полигона, которое так напугало жителей, вероятно, связано с планами правительства области закрыть действующий полигон «Чистый город плюс» в Ростовском районе. Власти считают, что он не соответствует нормам природоохранного законодательства. Между тем Госдума России 18 декабря приняла в третьем чтении поправки к закону «Об отходах производства и потребления», которые позволяют в течение 4 лет эксплуатировать действующие полигоны, даже если не соблюдены все нормы. Это дает возможность отложить строительство нового полигона на границе Ростовского и Переславского районов.

Переходный период введен для того, чтобы не вызвать коллапс в реализации «мусорной реформы». В полном объеме она должна заработать в стране с 1 января 2019 года. В Ярославской области реформа началась с 1 сентября 2018 года.