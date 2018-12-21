Кемерово, 21 декабря, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) наградила победителей и лауреатов литературной премии «Новое кузбасское слово», которая в 2018 году проводилась при поддержке Совета народных депутатов Кемеровской области. Торжественная церемония состоялась накануне в городе Кемерове. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, на премию «Новое кузбасское слово» в 2018 году было подано 63 заявки из разных городов и поселков Кемеровской области. Оценивало поступившие работы жюри, куда вошли представители Союза писателей России, творческих и научных кругов Кемерова и Новокузнецка, а также самой Сибирской генерирующей компании.

Служба по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании Подведены итоги ежегодной литературной премии СГК «Новое кузбасское слово»

В номинации «Крупная проза»первую премию получил Андрей Королев (Кемерово) за роман «Белый воробей». Вторая премия присуждена Игорю Назарову (Киселевск) за пьесу «Язычники». В номинации «Малая проза»победителем стала Виктория Сагдиева (Кемерово) за рассказ «Кайзер». Второй премии удостоена Инна Ким (Новокузнецк) за цикл рассказов. В номинации «Поэзия» первая премия вручена Борису Бурмистрову (Кемерово) за сборник стихотворений «Мой род, небесный и земной». Вторая премия присуждена Алине Карелиной (Прокопьевск) за цикл стихотворений «38 попугаев». В номинации «Живи, мой город, многие лета!», которая посвящена отмечавшимся в этом году юбилеям городов Кемерово и Новокузнецк, победителем стала Нина Лучкина (Новокузнецк) за цикл стихотворений «Между томских плесов». Вторая премия вручена Екатерине Тюшиной (Кемерово) за повесть «Секретный код Горелой горы». В номинации «Первые строки», где участвовали произведения подростков 12−17 лет, первой премии удостоена Мария Берестова (Мыски) за цикл стихотворений «И зрелость ждёт во мне уже давно», вторая премия присуждена Алене Чичкарёвой (Кемерово) за эссе «Моя родина, моя кузбасская земля»

Отдельным этапом премии стало голосование на приз читательской симпатии. В онлайн-опросе приняли участие более 5 тысяч человек. По его итогам с результатом 1060 голосов победу одержала подборка рассказов кемеровской писательницы Татьяны Ильдимировой.

Дипломами участников и ценными подарками отмечены также Геннадий Зенков, Екатерина Краснова, Яна Румянцева, Станислав Лень, Виктор Шагиахметов, Ирина Огнева, Константин Стафиевский, Ирина Тюнина, Тимур Сагдиев и Дмитрий Мурзин.

«Наша ежегодная литературная премия живет уже 12 лет. Значит, проект важен и нужен региону, — подчеркнул заместитель директора Кузбасского филиала СГК Дмитрий Голофаст, выступая на церемонии награждения. — В Кемеровской области много одаренных людей, в том числе молодежи, которые пишут прекрасную прозу и поэзию. Мы стремимся поддержать их, создать условия, при которых как можно более широкая аудитория смогла бы познакомиться с произведениями талантливых кузбасских авторов».

Заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Юрий Скворцов, поздравляя победителей и лауреатов премии, отметил: «Проведение таких литературных конкурсов — один из механизмов популяризации кузбасской литературы и в целом развития культуры в регионе. Мы со своей стороны были рады поддержать столь замечательный проект Сибирской генерирующей компании в рамках программы подготовки к 300-летию Кузбасса».