Москва, 21 декабря, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Не стоит вырывать из контекста слова президента об ожидаемом росте курса рубля. Стоит также разграничивать рост курса и рост спроса на рубль как расчетную единицу. Безусловно, внутри ЕврАзЭс Россия способна навязать партнерам свои условия, в том числе по способам расчета. Однако далее региональной истории популярность рубля не уйдет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По его мнению, связано это не только с сырьевой зависимостью экономики России и, в частности, с корреляцией курса рубля и стоимости барреля нефти, которая, отметим, в 2018 году существенно снизилась, но и с прочими макроэкономическими факторами, такими как высокий, по сравнению с развитыми странами, уровень инфляции, отсутствие перспектив налаживания диалога с Западом и в целом с трудностями экономического роста в ближайшей перспективе.

«Вернемся к ожидаемой динамике рубля. В 2019 году для рынка будут актуальны несколько факторов, способных оказать давление на российскую валюту. Во-первых, это общая тенденция по снижению риск-аппетита, которая негативным образом сказывается на интересе рынка к рисковым активам, в числе которых не только рубль, но и российский фондовый рынок», — пояснил эксперт.

Во-вторых, ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом США. Рост доходности американских бумаг уже отражается на отдельных активах, иностранный капитал уходит с развивающихся рынков, и эта тенденция будет только усиливаться. В-третьих, неопределенность на рынке нефти. Первые девять месяцев 2018 года наблюдался достаточно плавный рост котировок черного золота, который был полностью нивелирован всего за шесть недель, и в настоящий момент эталонная марка торгуется на 13 USD (-19,5%) дешевле уровней начала года — 53,30 USD против 66,50 USD.

«Последнее заседание ОПЕК+ дало достаточно тревожный сигнал рынку, поэтому наблюдаются массовые распродажи, которые способны остановиться, пожалуй, только вблизи важных психологических уровней. По марке Brent это отметка 50 USD. В связи с перечисленными причинами в ближайшей перспективе не ожидается укрепления рубля. Он останется под умеренно-негативным давлением как минимум ввиду отсутствия перспектив существенного роста на рынке сырья и давления со стороны инфляции», — считает Козловский.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом, по данным МВФ, объемы расчетов в долларах в мире чуть-чуть снизились. При этом роль рубля как резервной валюты возрастает. Прежде всего, между странами ЕврАзЭС.

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