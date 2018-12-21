Лос-Анджелес, США, 21 декабря, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Телеканал CBS намерен запустить проект продолжения сериала «Беверли-Хиллз 90 210», в котором могут сняться шесть из восьми ключевых актеров. Об этом 21 декабря сообщил портал Digital Spy.

Цитата из т/с «Беверли-Хиллз, 90210». 1990. США Друзья

По имеющейся информации, Брайан Остин Грин, Габриель Картерис, Дженни Гарт, Джейсон Пристли, Тори Спеллинг и Иан Зиринг готовы к тому, чтобы поучаствовать в проекте. Что касается Шеннен Доэрти и Люка Перри, то, по информации издания, они отнеслись к этой идее прохладно.

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Напомним, в 2013 году телеканал The CW закончил показывать сериал «90 210: Новое поколение», который был спин-оффом (ответвлением) оригинального шоу. Стоит отметить, что Доэрти, Гарт и Спеллинг появились в его первом сезоне.