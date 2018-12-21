Москва, 21 декабря, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Рассуждать о том, от каких опрометчивых шагов удержал покидающий свой пост глава Пентагона Джеймс Мэттис президента США Дональда Трампа, должны политологи, заявил 21 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

(сс) James N. Mattis Джеймс Мэттис

«В наше время гадать, кто президента Трампа от чего удержал — это, наверное, удел политологов и дело весьма неблагодарное», — сказал Песков, отвечая вопрос о том, насколько уход Мэттиса, который якобы удержал главу Белого дома от различных непредсказуемых шагов, обострит внешнюю политику США.

Напомним, 21 декабря стало известно, что министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о намерении уйти в отставку к концу февраля следующего года.

По некоторым сведениям, его отставка связана с решением Трампа вывести войска из Сирии, а также продолжить сокращение военного контингента США в Афганистане. Информацию об отставке главы Пентагона также подтвердил американский лидер.

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