Киев, 21 декабря, 2018, 14:11 — ИА Регнум. 46% жителей Украины характеризуют жизнь в стране как «невыносимую», при этом 52% убеждены, что ситуация не улучшится, сказано в исследовании Института социологии НАН Украины при поддержке Фонда «Демократические инициативы», результаты которого были опубликованы 21 декабря на официальном сайте Фонда.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР С горя

При мысли о будущем граждане Украины испытывают надежду — 43%, тревогу — 38%, страх, — 21% безысходность — 18%. Оптимистов, по сравнению с 2017 годом, стало на 6% меньше — всего 20%.

Политическая ситуация в стране является напряжённой — так считает 60% опрошенных, а ещё 28% — взрывоопасной.

Отметим, опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года, то есть до того, как украинские власти создали объединённую раскольничью «церковь» и не начали открытую травлю канонической Украинской православной церкви.

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