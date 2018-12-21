Пхеньян, 21 декабря, 2018, 20:00 — ИА Регнум. На первых полосах северокорейских газет появились статьи с призывом активно развивать баскетбол по всей стране. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

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В частности, ещё 18 декабря в статье, размещённой в главной газете страны «Нодон Синмун», разъяснялось, что развитие баскетбола касается не только спорта, но и является важным проектом Трудовой партии Кореи. КНДР намерена сделать своих спортсменов конкурентоспособными на международном уровне.

Причина такой популярности этого вида спорта объясняется тем, что большим поклонником баскетбола является сам лидер КНДР Ким Чен Ын. Ранее по приглашению Ким Чен Ына КНДР неоднократно посещал американский баскетболист Деннис Родман. Также на саммите с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином 27 апреля Ким Чен Ын предложил организовать межкорейское сотрудничество в баскетболе.