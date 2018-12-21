Кэри, США, 21 декабря, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В популярной многопользовательской игре Fortnite орудует команда хакеров, взламывающая и продающая аккаунты. В группу входит 20 человек, и на своей «работе» они получают несколько тысяч долларов, рассказал BBC один из хакеров.

Colin Хакер

Некоторым членам команды всего 14 лет. Каждый взломанный ими аккаунт может стоить до нескольких сотен долларов, цена варьируется от количества премиум-контента на аккаунте. Хакер рассказал, что начал заниматься этим ремеслом, когда взломали его собственный аккаунт Fortnite. В Twitter игроку написал неизвестный и предложил вернуть аккаунт за несколько долларов. После этого молодой человек решил сам начать зарабатывать таким способом.

Геймер также сообщил, что все хакерские инструменты и многие личные данные игроков находятся в свободном доступе в сети, и получить их не составляет труда. Сейчас взломщик работает посредником для других хакеров, за первую неделю он заработал почти $2000.

Напомним, что Fortnite — популярная многопользовательская видеоигра в жанре Battle Royale. Проект известен на весь мир как «самая быстро набирающая популярность игра». Несмотря на положительные отзывы игроков и критиков, вокруг Fortnite разгорелось немало скандалов. Так, специалисты заявляют, что многие подростки зависимы от игры, а сам Fortnite сравнивают с героином. Также несколько актёров, среди которых Дональд Фейсон и Альфонсо Рибейро, обвинили создателей игры в краже их интеллектуальной собственности за использование фирменных танцев артистов.